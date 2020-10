Lo Spezia tra le formazioni più giovani in Italia e in Europa

La Spezia - La squadra che per poco non strappa i tre punti al Parma è la più giovane tra quelle schierate da Vincenzo Italiano in questo campionato di serie A. Età media 25.7 anni. Tra i più "freschi" il 18enne Lucien Agoume seguito dal 19enne Roberto Piccoli, i più esperti il 36enne Claudio Terzi ed il 31enne Paolo Bartolomei. Lo Spezia si conferma terra fertile per gli under anche in serie A, dopo aver conquistato la promozione grazie ad un organico tra i più verdi della cadetteria. Insieme a Milan, Cagliari e Verona monopolizza la graduatoria delle formazioni più giovani scese in campo fino ad oggi: delle prime 21, cinque sono aquilotte e altrettante del Cagliari, quattro del Milan, due dell'Hellas, una rispettivamente per Fiorentina, Bologna Udinese, Juventus e Sampdoria.

La statistica ha rilievo anche a livello internazionale, come certifica CIES Football Observatory. Contando i cinque campionato più importanti d'Europa (Italia, Francia, Spagna, Inghilterra e Germania), lo Spezia è 28esimo per la media d'età degli undici schierati finora con 26.3 anni a pari con Manchester City, Leeds United ed Arminia Bielefeld. La prima è il Milan (24.5) mentre la più "vecchia" è proprio il Parma appena affrontato dai bianchi che ha avuto un'età media di ben 29.7 anni.