Lo Spezia torna al Picco, amichevole con l'Entella durante la sosta

La Spezia - Sabato 10 ottobre il Picco riaprirà le sue porte per l'amichevole che lo Spezia di Italiano disputerà – alle 11 – contro l'Entella. Non sarà un replay della scorsa stagione ma un'amichevole utile al mister per aggiungere minuti alle gambe dei suoi, provare schemi e vedere all'opera altri nuovi arrivati che non sono stati ancora impiegati in campionato. Dopo la terza giornata di Serie A che domenica sera vedrà gli aquilotti impegnati a San Siro, il campionato osserverà la prima sosta per le nazionali e contro De Col e compagni lo Spezia potrà così tornare a calcare il prato di casa.



Il club annunciando data e orario dell'incontro ricorda che “si svolgerà rigorosamente a porte chiuse come da protocollo anti Covid-19” e “invita i sostenitori aquilotti ad evitare qualsiasi tipo di assembramento nei pressi dello stadio "Alberto Picco", nel pieno rispetto delle ordinanze emanate dalle autorità competenti ed in osservanza allo stato di emergenza nazionale”.