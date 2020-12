Lo Spezia si inserisce nel derby a distanza per la vetta del campionato

La Spezia - L'Inter sogna il sorpasso in testa ai danni del Milan. Di mezzo ci sono lo Spezia a San Siro ed il Sassuolo al Mapei Stadium, avversarie delle milanesi che non vivevano un Natale così da parecchi anni. La squadra di Vincenzo Italiano affronta i nerazzurri reduci da cinque vittorie consecutive in trasferta e a -1 dai rossoneri, fermati dal Genoa nell'ultimo turno di campionato. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, lo scudetto è rimasto l'unico obiettivo per Antonio Conte di dare un senso alla stagione.

Pronostico a dir poco blindato: la vittoria dello Spezia al Meazza arriva a pagare 11 volte la posta. Ben più aperta Sassuolo-Milan, visto che la squadra di De Zerbi è una delle grandi del campionato a tutti gli effetti. Occhi puntati dunque sui bianchi, non nuovi a buone prestazioni contro le migliori del torneo, ma per ora tornati a casa con tanti applausi e un solo punto strappato all'Atalanta.