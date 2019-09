Lo Spezia si gode un Federico Ricci in formato super

La Spezia - Federico Ricci ha già segnato finora due reti in questo campionato ed una in Coppa Italia, superando già le precedenti tre annate dove – al massimo (2016/17 e 2018/19) - si era fermato a 2 gol stagionali. Ricci non aveva mai segnato consecutivamente nelle prime 2 giornate di campionato (lo scorso anno aveva ”timbrato” all’esordio, per poi fermarsi alla seconda giornata). La sua stagione più prolifica, in termini di marcature, in assoluto, è stata quella del 2015/16, quando con la maglia del Crotone segnò 11 reti.