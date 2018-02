Lo Spezia si gode Federico Proia, mezzala rivelazione in serie C

La Spezia - Sa segnare solo gol belli Federico Proia. Il centrocampista romano si conferma la rivelazione tra i prestiti dello Spezia in Lega Pro. E' l'uomo simbolo della rinascita della Virtus Bassano, che dal 22 dicembre scorso non perde più una partita e che adesso veleggia in alto in classifica nel girone B. Ieri Proia ha messo a segno la seconda doppietta stagionale: una punizione rasoterra e un tiro al volo di controbalzo nell'angolo che ha strappato applausi. I veneti hanno sconfitto il Teramo per 1-4.

"La doppietta? Segnare è sempre bello, sono contento perchè è arrivata in un momento importante della gara e ci ha permesso di ribaltare il risultato. Dediche? Alla mia ragazza Naomi e alla mia famiglia, ma soprattutto a questa squadra che si merita questa vittoria per come stiamo lavorando", ha detto il calciatore a fine partita.