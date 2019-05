Lo Spezia si allena ogni mattina fino a venerdì a Follo

La Spezia - Ultimi scampoli di stagione al Comunale di Follo. Oggi lo Spezia è tornato a radunarsi sul proprio campo di allenamento per gli ultimi giorni di lavoro prima del "rompete le righe" che al momento non è detto arrivi già questa settimana. "I bianchi saranno impegnati sino a venerdì con sedute mattutine", informa il sito ufficiale. Dalle 11 in poi c'è ancora l'occasione per andare a salutare un gruppo che ha fatto divertire i tifosi per un anno intero nonostante l'epilogo prematuro.