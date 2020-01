Lo Spezia si allena e attende di sapere quando recupererà la partita con la Cremonese

La Spezia - Aspettando notizie sulla data del recupero di Spezia-Cremonese, rinviata prima di Natale per l'allerta rossa, lo Spezia è tornato ieri in campo per il primo allenamento del nuovo anno. Mister Italiano replicherà oggi pomeriggio sempre a Follo per una nuova seduta pomeridiana sul terreno del "Comunale", con inizio in programma alle 14:30. Il mirino attualmente è puntato sulla sfida al Cittadella, prima giornata di ritorno della B, in programma domenica 19 gennaio sul terreno del "Picco".



Senza Ramos, Desjardins, Capradossi e Reinhart, che si aggregeranno al gruppo nei prossimi giorni, il gruppo aquilotto ha iniziato l'anno nuovo con un riscaldamento tecnico, proseguendo la seduta con un'intensa partitella su metà campo, prima del lavoro atletico finale. Piscina per Bastoni e Bidaoui, mentre Galabinov e Marchizza, quest'ultimo reduce dall'intervento chirurgico al quarto dito della mano sinistra, hanno svolto un intenso lavoro atletico sul campo, con il bomber bulgaro sempre più vicino al rientro in gruppo.