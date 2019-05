Lo Spezia si allena aspettando notizie dal Tribunale Federale

La Spezia - Nel primo pomeriggio la decisione del Tribunale Federale potrebbe modificare i verdetti del campo con l'esclusione o meno del Palermo e la possibilità che Perugia e Venezia cambino i loro destini. Anche per lo Spezia è una giornata importante per capire quando, con chi e dove giocherà il preliminare: venerdì in casa dell'Hellas Verona di Giampaolo Pazzini o la settimana ventura contro il Cittadella di Venturato al "Picco"? Non resta che attendere.



Intanto la squadra prepara la settimana come da calendario: ad ora la partita contro i gialloblu non è in discussione. Ieri i ragazzi di Pasquale Marino sono tornati a lavorare: dopo una prima parte in palestra (attivazione muscolare e allungamenti), il gruppo ha lavorato su tabelle differenziate con carichi modulati: chi è sceso in campo dall'inizio contro il Lecce ieri pomeriggio si è dedicato ad un lavoro di scarico tra palestra e campo, mentre il resto della squadra ha svolto una seduta prettamente tecnica basata su circolazione palla, esercitazioni a tema finalizzate alle conclusioni a rete e chiusa da una sfida a ranghi misti su metà campo. Per oggi è in programma una seduta di lavoro pomeridiana presso il centro sportivo 'Comunale' di Follo con inizio alle 15.