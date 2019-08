Lo Spezia si allena alle 17, Italiano vuole intensità

La Spezia - Proseguono gli allenamenti in quel di Follo per gli aquilotti che sabato alle 21 sul terreno del "Tombolato" di Cittadella daranno il via al campionato 2019-2020. Ieri pomeriggio, dopo una prima fase dedicata all'attivazione tecnica, mister Italiano ha impegnato i suoi in intense partitelle a tema, chiedendo sempre grande pressione in fase di non possesso e velocità di pensiero con la palla tra i piedi. A chiudere si è svolta una partitella a ranghi misti su campo ridotto. Per oggi è in programma una nuova seduta di allenamento sui terreni di Follo, con fischio d'inizio previsto per le 17.