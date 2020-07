Lo Spezia si allena all'ora dell'aperitivo per combattere il gran caldo

La Spezia - Appuntamento alle 19 per riprendere il discorso dopo la doccia gelata "gentilmente" offerta dal Pisa e da Marconi, uno che quando vede lo Spezia trova gol e prestazione. Le aquile sono tornate a lavorare sul terreno del "Comunale" di Follo per iniziare a preparare la difficile sfida in programma alle 21 di venerdì 3 luglio in quel di Frosinone. Lavoro di scarico in palestra per la maggior parte dei titolari della sfida al Pisa, mentre il resto del gruppo ha lavorato su esercitazioni

finalizzate al possesso palla, seguite da intense partitelle su campo ridotto. Oggi è in programma una nuova seduta pomeridiana a porte chiuse con fischio d'inizio per le 19, preceduta nella tarda mattinata, dai consueti esami sanitari come da protocollo anti-Covid 19.