Lo Spezia sfrutta i giorni di riposo in più e prepara l'Entella

La Spezia - Cancellato l'impegno di venerdì sera per via dell'allerta rossa che incombe sulla Liguria, lo Spezia sarà spettatore interessato del 17esimo turno. Contro la Cremonese si recupererà a gennaio, probabilmente nella terza o quarta decade del mese, e dunque per i bianchi v'è l'opportunità di riposare qualche giorno in più degli altri, a cominciare da quella Virtus Entella che sarà il prossimo avversario degli aquilotti, nella serata di Santo Stefano. Il 26 dicembre alle 21 il Comunale di Chiavari ospiterà il derby del levante ligure e sono già disponibili i biglietti: il settore ospiti sarà venduto a 10 euro (+ 1,50 d.p.): tagliandi in vendita fino alle 19 di mercoledì 25 dicembre. Bambini sino a 6 anni ingresso gratuito con biglietto omaggio da richiedere alla società Virtus Entella tramite mail all’indirizzo accrediti@entella.it.



Biglietti acquistabili in diversi punti vendita della provincia ed oltre: Chiappini Marina, via Provinciale 566 – Arcola

Agenzia Tiziana 2007, via Nazionale 125 – Aulla, Bar La Lory, via Buonviaggio 56 – La Spezia, Bar Tabaccheria Ghezzi Paola, corso Cavour 392 – La Spezia, Edicola Fratelli Venti, via san Cipriano angolo via Veneto – La Spezia, Esso Gaia, viale Italia 563 – La Spezia, Foto Meriggioli, corso Cavour 35 – La Spezia, Infotech, via Nino Bixio 24-26 – La Spezia, Silvia viaggi, via Sarzana 18 – La Spezia, Tabaccheria del Golfo, viale S. Bartolomeo 351 – La Spezia, Bar Tabacchi Corsi, piazza Serravalle 13 – Ortonovo, nei punti vendita Etes su territorio nazionale (elenco disponibile su etes.it). Il giorno della partita non potranno essere acquistati biglietti di settore ospiti; i tifosi ospiti potranno acquistare biglietti in tutti gli altri settori dello stadio, se ancora disponibili. I biglietti potranno essere acquistati senza Fidelity card.