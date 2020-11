Lo Spezia sfonda sui social, solo l'Atalanta ha più interazioni

La Spezia - Si parla molto di Spezia sui social. Un bel riconoscimento per il settore comunicazione del club aquilotto arriva dall'analisi de Il Sole 24 Ore, che ha stilato una classifica "digitale" della serie A. Gli account dello Spezia risultano, numeri alla mano, quelli che riescono a creare maggiore coinvolgimento tra i propri follower (e non solo) dopo l'Atalanta. Un rapporto pari a 16, che segue appunto la Dea (20) e vede alle spalle Benevento (14), Lazio (11) e Cagliari (10). Massimizzato quindi l'effetto promozione, e la conseguente curiosità, anche grazie ad una comunicazione sempre professionale, basata su un certo understatement ma che non dimentica di sottolineare l'orgoglio della realtà spezzina tutta per aver raggiunto determinati traguardi.

Lo Spezia insomma sta riuscendo a rimanere simpatico a chi prima di ora non lo aveva mai conosciuto. Anche in valori assoluti i dati sono davvero buoni: 225mila interazioni sono più di quelle di Crotone (174mila), Sassuolo (206mila) e Udinese (201mila) e molto vicini ai risultati di Verona (242mila), Bologna (274mila), Parma (292mila) e Torino (296mila). L'era social in salsa aquilotta è stata inaugurata dall'ex responsabile Leonar Pinto (al Bari dal 2019); molto vi ha poi puntato Gianluca Parenti nell'ultimo anno, affiancato da questa estate dal vero e proprio social media manager Manuel Pasquini, in passato al Frosinone, con il contributo di Christian Faillace.