Lo Spezia segue Marco Migliorini, possibile partente da Salerno

La Spezia - E' il reparto che subirà il restyling più profondo quello difensivo. Via Capradossi ed Erlic, via anche Ligi tutti di ritorno ai rispettivi club dopo i prestiti (salvo eventuali ritorni di fiamma). Anche il capitano Claudio Terzi non è certo di rimanere. Guido Angelozzi si guarda dunque attorno per cercare nuovi centrali di difesa e il nome buono potrebbe essere quello di Marco Migliorini, 27enne di Peschiera del Garda in uscita dalla Salernitana. Al momento il calciatore, 194 centimetri di altezza, va verso la fine del suo contratto al 30 giugno non essendo stata esercitata l'opzione di rinnovo entro i tempi stabiliti. Uno stallo in cui potrebbe inserirsi il club di Via Melara per accaparrarsi il difensore a parametro zero.