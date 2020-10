Lo Spezia ritrova Valerio Marini di Roma anche in serie A

La Spezia - Sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1 l’arbitro di Parma-Spezia, gara valida per la quinta giornata del campionato Serie A. Il fischietto laziale sarà coadiuvato da Daniele Bindoni di Venezia e Riccardo Annaloro di Collegno. Quarto ufficiale è Luca Pairetto di Nichelino. Al VAR Daniele Orsato di Schio, Avar Mauro Galetto di Rovigo.

Con Marini sarà l'undicesimo incrocio per gli aquilotti. L'ultimo risale al 31 luglio scorso per l'importantissima vittoria contro la Salernitana all'Arechi che valse il terzo posto finale in classifica. Posizione poi risultata fondamentale per spuntarla ai play-off. Tutti in serie B i precedenti fino ad oggi, il primo in uno Spezia-Trapani 1-2 nel 2016. Cinque sconfitte e tre vittorie lo score, tra cui lo splendido 0-3 di Crotone con la doppietta nel finale di Pierini.