Lo Spezia ritrova Manganiello dieci anni dopo la prima volta in Lega Pro

La Spezia - A dirigere il primo confronto in serie A tra Spezia e Fiorentina sarà il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Assistenti di linea Giacomo Paganessi di Bergamo e Damiano Di Iorio di Verbania. Quarto ufficiale Eugenio Abbattista di Molfetta. Al Var Luca Banti di Livorno, assistente VAR Mauro Vivenzi di Brescia.

Lunghissima la storia degli incroci tra lo Spezia ed il signor Manganiello. Il direttore di gara è stato designato la prima volta quasi dieci anni fa: era il gennaio 2011 e si giocava uno Spezia-Pavia nella prima divisione di Lega Pro. Da allora altri 14 incroci, tra cui otto partite regolati di serie B, una di Coppa Italia e due volte ai play-off per la serie A: il 2-0 che eliminò i bianchi a Trapani nel 2016 ed il 2-1 di Benevento del 2017. Da allora il fischietto piemontese è sbarcato in serie A, raggiunto in questa stagione dallo Spezia.