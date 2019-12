Lo Spezia riprende per l'Epifania. Si fanno largo due ipotesi per il recupero con la Cremonese

La Spezia - Al fischio finale del signor Massimi lo Spezia si porta a casa una bella vittoria contro una squadra che non avrebbe rubato il pareggio. E per i giocatori in maglia bianca scatta il rompete le righe: non era accaduto compiutamento nelle giornate di Natale, visto che il 26 si sarebbe giocato a Chiavari, succede stasera. Lo Spezia tornerà ad allenarsi lunedì 6, giorno dell'Epifania, o martedì 7. Forse entro quella data già si saprà la decisione ufficiale per il recupero di Spezia-Cremonese, gara della 17a giornata non disputata per l'allerta rossa che colpì il territorio ligure: tenendo conto che i grigiorossi saranno in campo il 14 gennaio gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, si fanno largo delle ipotesi sulla data del match. I due club hanno parlato di disputarla martedì 28 gennaio o una settimana dopo, martedì 4 febbraio.