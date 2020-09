Lo Spezia riprende oggi al Picco, ma domani è già tempo di ripartire

La Spezia - Partirà domani alla volta del Friuli dopo essere tornato in città nel tardo pomeriggio. Costretto a girare l'Italia praticamente ogni settimana, visto che il "Picco" per ora è adatto soltanto ad ospitare gli allenamenti, lo Spezia si ritroverà nel pomeriggio di oggi per preparare la prima trasferta in serie A della sua storia: quello di Udine è in realtà il recupero della prima giornata di campionato e si giocherà alla "Dacia Arena" alle 18 di mercoledì 30 settembre. Per la sfida agli uomini di Luca Gotti, che hanno perso a Verona pur ben giocando, mister Italiano recupera di certo capitan Terzi e Giulio Maggiore, dopo aver scontato il turno di squalifica.