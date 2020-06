La Spezia - Al via una nuova settimana di lavoro in casa Spezia Calcio, quella che porta alla sfida in programma sul terreno del "Bentegodi" venerdì contro il Chievo. Dopo il riscaldamento tecnico iniziale, il gruppo ha proseguito con un lavoro su circuiti in palestra, spostandosi poi nuovamente sul rettangolo verde dove Terzi e compagni hanno affrontato alcune partitelle a tema con grande intensità. Per domani pomeriggio è in programma una nuova seduta a porte chiuse sul manto erboso di Follo.