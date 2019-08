Lo Spezia riparte dalle certezze di Cittadella

La Spezia - Squadra che vince non si cambia, ma non è solo quello a muovere Vincenzo Italiano. Gli undici che hanno banchettato a Cittadella vanno verso la conferma oggi pomeriggio nel debutto casalingo contro il Crotone. Di fatto i "vecchi" sono quelli che danno più affidamento in questo frangente in cui partire con un gruppo che ricalchi in buona parte quello che ha già giocato assieme, almeno da un anno, è un vantaggio a cui non pare si voglia rinunciare. E quindi Vignali si tiene la destra di difesa, Terzi e Capradossi continuano a scambiarsi intese al centro, il trio di centrocampo più gettonato dell'annata mariniana è garantito in blocco. E ancora, Gyasi è preferito a Delano in questa fase, anche perché l'italoghanese è dal punto di vista atletico una garanzia assoluta, capace di tenere livelli di forma altissimi durante la stagione sin dall'inizio.

In porta c'è la conferma di Krapikas. L'attesissimo Scuffet è l'ultimo arrivato, mentre il lituano ha svolto tutto il ritiro e si è ben destreggiato al Tombolato una settimana fa. Per Galabinov una specie di prova del nove dopo i fuochi artificiali della prima. La sua estate è stata tribolata e la forma migliore è da venire, ma intanto con il sacrificio e la qualità il bulgaro è già stato l'uomo copertina. In attesa che il mercato porti un'alternativa, oggi tocca ancora a lui far sognare i tifosi. Insieme ovviamente a Federico Ricci.



Qui Crotone. Maxi Lopez non c'è, Marrone difficilmente partirà dall'inizio. Gli ultimi due colpi del mercato faraonico del Crotone di Giovanni Stroppa saranno comparse e spettatori al "Picco". Il tecnico lombardo conferma il 3-5-2 tutto spinta visto all'esordio nel derby contro il Cosenza. In porta l'affidabilità di Cordaz, difesa a tre con Cuomo, Golemic e Gigliotti. Gli esterni sono Molina e Mazzotta, con Barberis a creare gioco e i due lavoratori Zanellato e Benali. In avanti spazio a Simy con ballottaggio tra Vido e il nuovo arrivato Messias.