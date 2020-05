Lo Spezia riapre il campo di Follo (a richiesta)

La Spezia - Funziona così: se uno dei calciatori dello Spezia Calcio volesse correre e fare un po' di attività all'aria aperta, da domani potrà usufruire della struttura del Comunale di Follo. Per farlo però dovrà comunicare in anticipo le sue intenzioni al club, che provvederà a fornirgli un orario per fare la propria sgambata in modo da evitare di trovarsi sull'erba insieme a troppi compagni di squadra, con cui in ogni caso non potrà svolgere l'allenamento che rimane individuale. Niente spogliatoi, si torna a casa come si è arrivati. Ma quantomeno avendo la possibilità di sgranchirsi le gambe in una struttura privata.