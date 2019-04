Lo Spezia può mandare in serie A il Brescia e il Lecce già domani

Corini e Liverani sperano negli aquilotti domani.

La Spezia - Brescia prepara la festa e spera nello Spezia. Tutti davanti alla tv nella città lombarda alle 12.30 (diretta Rai Sport) per vedere il Palermo, terzo in classifica, ospitare gli aquilotti. I tifosi delle Rondinelle saranno costretti loro malgrado (visti i rapporti non proprio idilliaci tra tifoserie) ad augurare alla squadra di Marino di fare almeno un punto al "Renzo Barbera". In quel caso avranno alle 18 la possibilità di festeggiare la promozione in serie A vincendo contro l'Ascoli. Stessa situazione per il Lecce di Liverani, che trovando i tre punti a Padova potrebbe far scattare la festa nel Salento e all'Euganeo, dove gli ospiti dovrebbero essere circa 2mila. In ogni caso, la promozione per le due capoliste sembra ormai cosa fatta.