Lo Spezia può andare a un punto dal Verona di Grosso

La Spezia - Una vittoria per grattare qualche punto a tutte quelle che stanno sopra o quasi. Solo il Brescia di Corini riesce a vincere tra le prime otto alla ripresa del campionato, battendo peraltro una diretta concorrente come il Perugia. Dalle altre "teste di serie" solo pareggi e sconfitte: 1-1 tra Lecce e Benevento, tonfo del Verona contro il Padova e in ultimo fermato anche il Pescara dalla Cremonese. Lo Spezia ha insomma la possibilità di toccare il settimo posto solitario questa sera battendo il Venezia in attesa di tre quattro turni in cui affronterà tre formazioni in odore di spareggi.