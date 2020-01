Lo Spezia punta il Citta, cinque reti nelle amichevoli della domenica

La Spezia - Domenica mattina in campo per i ragazzi di mister Italiano. La sosta invernale è ormai agli sgoccioli e da oggi ci immettiamo nella settimana che precede la ripresa, che sarà la partita di sabato prossimo contro il Cittadella. Gli aquilotti sotto un bel sole sono scesi sul manto erboso del "Comunale" di Follo per due galoppi amichevoli contro i dilettanti del Canaletto, formazione che milita nel campionato di Promozione ligure, e contro la Primavera di mister Pierini. Per l'occasione il tecnico aquilotto ha schierato due formazioni differenti, rimaste in campo per tutti i settanta minuti di ciascun match, con la prima sfida contro i canarini decisa dalle reti di Maggiore, Burgzorg e Mora, mentre è toccato a Gudjohnsen e Buffonge mettere la propria firma sulle reti del secondo incontro.



1° Incontro vs CANALETTO 3-0: Krapikas, Vignali, Acampora, Erlic, Capradossi, Ricci M., Mora, Maggiore, Ricci F., Burgzorg, Ragusa



2° Incontro vs PRIMAVERA 2-0: Scuffet, Ferrer, Ramos, Benedetti, Terzi, Bartolomei, Reinhart, Mastinu, Buffonge, Gudhohnsen, Gyasi



Per domani è in programma un giorno di riposo, mentre nella mattinata di martedì (ore 10:30), le Aquile torneranno sul terreno del "Comunale" di Follo per riprendere i lavori in vista della sfida al Cittadella, in programma domenica 19 alle ore 15:00 e valida per il 1° turno di ritorno.