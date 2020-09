Lo Spezia prova ad aprire lo stadio Manuzzi ai tifosi da ottobre

La Spezia - Spezia-Sassuolo di domenica prossima sarà una gara test per organizzare l'eventuale apertura dello stadio Manuzzi-Orogel a qualche centinaia di tifosi spezzini. Lo annuncia il club con una una nota ufficiale che risponde alla domanda che da qualche giorno attraversa la città sportiva. Con il via libera a mille spettatori per impianto deciso dal governo e con l'apertura del governatore emiliano Bonaccini, potranno gli spezzini andare a Cesena a vedere lo Spezia in serie A? Detto che esistono questioni di ordine pubblico di cui tenere conto, il club proverà ad organizzarsi nelle prossime settimane.

"Tenendo conto della difficile situazione sanitaria del territorio, di comune accordo con l'autorità di Pubblica Sicurezza competente procederà in occasione del match di domenica 27 settembre allo stadio ‘Dino Manuzzi’ ad un ingresso contingentato di pubblico, interpretando così la sfida contro il Sassuolo come una ‘gara test’ per verificare la validità del sistema organizzativo. Considerati però i tempi ristretti per valutare e verificare le modalità di applicazione, si è deciso in questa circostanza l’accesso ai soli sponsor. La società tiene comunque a precisare il chiaro intento di poter aprire parte dell’impianto anche ai tifosi e in tal senso si sta lavorando intensamente per trovare la soluzione più idonea e volta alla salvaguardia della salute di tutti".

Si sfrutterà poi la pausa per le nazionali per provare ad aprire lo stadio in occasione di Spezia-Fiorentina del 18 ottobre prossimo. Intanto già da domenica le persone che accederanno dovranno rispettare il regolamento d’uso dello stadio ‘Dino Manuzzi’ in tema di Covid-19: utilizzo della mascherina, igienizzazione, misurazione della temperatura corporea all'ingresso dell'impianto, distanziamento sugli spalti, divieto di restare in piedi durante la partita e obbligo di mantenere il posto assegnato. Il personale incaricato della gestione dell'evento, sarà chiamato a far rispettare le regole sopracitate e attuerà azione di controllo durante tutto l'evento partita.