Lo Spezia prova a riscattare Tobias Reinhart, il regista del futuro

La Spezia - Per un Delano Burgzorg che non ce l'ha fatta, un Tobias Reinhart in rampa di lancio. Lo Spezia ha formalizzato un'offerta al Club Atlético Temperley per riscattare il cartellino del centrocampista e adesso attende una risposta dall'Argentina. Il ragazzo di Lomas de Zamora ha convinto Guido Angelozzi e il suo entourage dopo un'ottima prima stagione in Italia. Arrivato per essere aggregato alla Primavera, è ben presto finito ad allenarsi con la prima squadra trovando anche lo spazio per esordire a Chiavari lo scorso dicembre. Inquadrato come regista di centrocampo nelle giovanili con buona intuizione, ora lo Spezia vorrebbe farlo crescere all'ombra di Matteo Ricci con la speranza che ne segua le tracce.

Il club aquilotto ha in mano un diritto di riscatto fissato a 180mila euro. dopo aver già pagato 20mila euro per il prestito annuale dalla società di Buenos Aires. L'offerta che ha recapitato in queste ore oltreoceano sarebbe di 90mila euro subito più un quarto del futuro prezzo di rivendita in favore del Temperley. Vent'anni appena compiuti, il giovane potrebbe ritagliarsi nuovamente qualche spazio in questo finale di campionato.