Lo Spezia prova a recuperare Rafael entro venerdì sera

La Spezia - eduta differenziata per Mattiello, Saponara e Rafael che si proverà a recuperare in vista della trasferta di Bergamo. Il portierone brasiliano è ancora alle prese con il problema fisico che lo ha colpito la scorsa settimana. Oggi sono ripresi gli allenamenti a Follo per la squadra di mister Italiano, in vista del match di venerdì. Squadra divisa in due gruppi, lavoro di scarico per chi sabato è sceso in campo contro il Benevento, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale per il resto del gruppo.