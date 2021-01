Lo Spezia porta tanti giocatori in area quanto Liverpool e Man City

La Spezia - Piccola, ma non rischia di morire di paura. Semmai di temerarietà. Un'altra statistica per raccontare l'imprevedibile matricola di Vincenzo Italiano viene in supporto oggi. La offrono i britannici di StatsBomb, azienda di analisi sul football giocato. Hanno piazzato su un grafico le squadre che portano più calciatori in area al momento di concludere in porta nei cinque più importanti campionati europei. Avanza il pallone, avanza la squadra e finalmente si arriva al tiro: in quel momento scatta la fotografia e si contano quanti tra attaccanti, centrocampisti e difensori si sono lanciati negli ultimi 16 metri per partecipare all'azione da gol.

Ebbene, lo Spezia è tra le sei più coraggiose d'Europa con una media di due giocatori e mezzo escluso appunto il tiratore. Allo stesso livello ci sono il Liverpool di Jurgen Klopp e il Marchester City di Pep Guardiola. Poco sopra (di uno 0,1) ecco il Bayern Monaco ed il Barcellona. Alle spalle degli aquilotti un filotto composto da Atletico Madrid, Eintracht Francoforte, Real Madrid, Lipsia, Lione e PSG. Chiaramente la misura delle occasioni da tiro create dipinge una realtà diversa per i bianchi, ma qui non si quantifica la qualità quanto l'atteggiamento in campo, e in quello lo Spezia è sfrontato quanto le grandi d'Europa.

Entusiasmo o incoscienza, ad ognuno il proprio giudizio. Fatto sta che per adesso la squadra è anche in linea con i propri obiettivi. Altro dato da sottolineare di questa statistica è che la formazione con più attacco all'area è la Fiorentina allenata da Cesare Prandelli, ovvero il tecnico che Italiano cita sempre tra le sue maggiori ispirazioni avendolo avuto come guida ai tempi del Verona.