Lo Spezia pesca in serie D, Boloca sogna di fare come Mastinu

La Spezia - A dare l'annuncio il suo allenatore Fabrizio Viassi, colui che lo ha visto sbocciare in questa stagione. Lo Spezia pesca ancora in serie D, questa volta tocca al classe 1998 Daniel Boloca avere la chance della vita. Si tratta di un centrocampista in forza al Fossano in serie D, cresciuto nelle giovanili di Torino e Juventus ma mai approdato in primavera. A seguire un'esperienza all'estero per lui, in Slovacchia, e poi il ritorno in patria dove ha continuato la sua gavetta tra i dilettanti. In stagione avversario della Fezzanese, sconfitta lo scorso febbraio proprio da una sua rete. Mezzala nel 4-3-3, particolarmente disinvolto nell'inserimento ma anche duttile, così lo descrive chi lo ha visto giocare. Dopo Beppe Mastinu e Michael D'Eramo, una nuova scommessa per gli aquilotti. Boloca ha firmato un triennale.