Lo Spezia pesca in Islanda per l'attacco: arriva Sveinn Gudjohnsen

Ventenne figlio d'arte, arriva a titolo definitivo.

La Spezia - Guido Angelozzi rimpolpa il parco attaccanti andando a pescare al limite del Circolo Polare Artico un nuovo centravanti. Si chiama Sveinn Aron Gudjohnsen la scommessa del direttore sportivo dello Spezia, ventenne islandese figlio d'arte con una grande voglia di importsi nel calcio continentale. Alto un metro e novanta, mancino di piede, si aggregherà presto alla formazione di Pasquale Marino in attesa che il mercato offra un pezzo da novanta da poter aggiungere alla rosa.



In queste ore il calciatore è in Italia accompagnato dal suo procuratore Bjarki Gunnlaugsson, come riporta fotbolti.net, per chiudere la pratica che lo porterà a diventare un nuovo aquilotto. Il calciatore è stato seguito via video con una dinamica che ricorda un po' l'arrivo di Roberto Kristo dagli Stati Uniti tre anni fa. Gudjohnsen ha finora giocato solo in patria, 31 presenze nel massimo campionato islandese (6 gol) e 10 nella serie B locale (5 gol). E' il figlio di Eidur Gudjohnsen, attaccante attivo per vent'anni che ha giocato anche con PSV Eindhoven, Chelsea, Barcellona, Monaco e AEK Atene.









Sveinn Gudjohnsen (1998) - Highlights 2017 from Total Football on Vimeo.