Lo Spezia perde Matteo Pessina sul più bello

Chicco Evani se lo porta in under21 per dieci giorni, tornerà a poche ore dalla trasferta di Cittadella e salterà la sfida del "Picco" contro l'Ascoli di Cosmi. Saranno punti fondamentali per la corsa play-off.

La Spezia - C'è anche Matteo Pessina tra i convocati per il doppio impegno della nazionale under 21 contro Norvegia e Serbia. Le sfide si terranno giovedì 22 marzo a Perugia e martedì 27 marzo a Novi Sad. Di fatto il centrocampista saluterà la truppa aquilotta dopo la partita di sabato proprio contro il Perugia per presentarsi domenica al Mancini Park Hotel di Roma per il raduno. Martedì il trasferimento in Umbria, poi il ritorno nella capitale dopo il primo match contro i norvegesi e domenica 25 il volo in Serbia.



Pessina ritornerebbe dunque a disposizione di Fabio Gallo solo il mercoledì 28 pomeriggio inoltrato, in pratica ventiquattr'ore prima la delicata trasferta di Cittadella con fischio d'inizio giovedì alle 20.30. I veneti a loro volta non avrebbero a disposizione né Varnier né Vido. Il tutto dopo aver già perso la possibilità di essere schierato nella sfida all'Ascoli di Serse Cosmi che si giocherà sabato 24 marzo alle 18. Una brutta tegola dunque per i bianchi, che pure rispetto al girone d'andata hanno un parco di mezzali più abbondante. Oltre a Maggiore ci sono anche Mora e De Francesco, senza dimenticare Augello adattato con successo in quel di Bari.



Non è la prima convocazione in under 21 per Pessina. L'atalantino si è messo in mostra sotto gli occhi di Alberico Evani, che ha sostituito Di Biagio alla guida degli Azzurrini, nelle ultime partite al "Picco". In tribuna infatti c'era anche l'ex centrocampista del Milan di Arrigo Sacchi, molto spesso ospite dell'impianto spezzino, contro il Cesena e contro la Ternana. E proprio Evani ha affidato a Pessina la fascia da capitano nella sua avventura da tecnico dell'under 20 dopo averlo avuto alle sue dipendenze anche nell'under 19. Il padre putativo tra i pro è invece decisamente Fabio Gallo, con cui il mancino ha disputato 69 del centinaio di presenze, di cui 28 in questa stagione con lo Spezia.



L’elenco dei convocati



Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca Mancini (Atalanta), Raoul Petretta (Basilea), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Rolando Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Spezia), Luca Valzania (Pescara);

Attaccanti: Alberto Cerri (Perugia), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Torino), Simone Palombi (Salernitana), Vittorio Parigini (Benevento), Daniele Verde (Verona), Luca Vido (Cittadella).