La Spezia - Accordo triennale per lo Spezia Calcio con VivaTicket, che sarà per i prossimi tre anni l’Official Ticketing Partner della società di via Melara. Per i prossimi tre anni sarà quindi possibile acquistare i tagliandi relativi alle gare casalinghe dello Spezia Calcio presso tutti i punti vendita autorizzati VivaTicket e online su vivaticket.com.