Lo Spezia parte con i favori del pronostico contro la Salernitana

Matteo Salvini ha proposto la reintroduzione della leva obbligatoria per i giovani maschi. Tu che ne pensi?

E' un'ottima idea, perché non solo aiuterebbe i giovani ad una maggior consapevolezza della disciplina e delle regole di condivisione ma darebbe strumenti di difesa personale che in questi periodi sono necessari.

Non sono affatto d'accordo. Per la città essersi messi alle spalle quel periodo è stato, culturalmente ed economicamente durissimo. Tornare indietro ora sarebbe assurdo e cozzerebbe con la nuova vocazione turistica della città.

Se la leva obbligatoria riportasse i marinai in città, contribuendo ad una ripartenza di quell'economia di settore, non vedo perché no. Aumenterebbero anche gli abitanti.