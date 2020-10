Lo Spezia "paga" alla distanza, sette gol su undici arrivano nei secondi tempi

La Spezia - Le statistiche aiutano a capire i pregi e i difetti di una squadra. Non che Italiano non ci arrivi da solo ma prendete lo Spezia dei secondi tempi in questa avventura in serie A ancora agli albori: gli aquilotti non si smentiscono nemmeno oggi subendo uno dei due gol nella seconda parte del match. Quella aquilotta alla vigilia dello scontro del "Tardini" era proprio con il Parma (e il Bologa) la squadra che aveva fin qui subito più gol nel corso delle seconde frazioni di gioco in questo campionato: erano sei, da stasera diventano sette.