Lo Spezia orfano di Galabinov ha trovato i gol da sei calciatori diversi

La Spezia - Otto gol da sei calciatori diversi. E' il bottino realizzativo dello Spezia dopo il ko di Galabinov che ha messo fuori uso quello che era stata fino a quel momento il proprio bomber principe. Verde, Farias, Augdelo, Chabot, Pobega (2) e Nzola (2) hanno sopperito alla mancanza del bulgaro. Solo la Roma ha variato maggiormente il menù nello stesso periodo, mandando in rete sette giocatori diversi.

Sabato è la sfida alla squadra con il maggior numero d imarcatori nel torneo in corso (9). Parliamo ovviamente della spumeggiante Atalanta di Gian Piero Gasperini. M'Bala Nzola è l’unico giocatore dello Spezia ad aver sia segnato che servito un assist in questo campionato. Il primatista dei passaggi decisivi però rimane Gyasi, già a quota due.