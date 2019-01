Lo Spezia non perde a Brescia da dieci anni, tanti i pareggi

La Spezia - L'1-1 sta diventando un'abitudine tra Brescia e Spezia quando queste si incontrano al "Rigamonti". Quello dell'anno scorso fu firmato Caracciolo e Ammari, l'anno prima da Mauri e Sciaudone e l'anno prima ancora da Caracciolo e da Calaiò. Pochissimi gol negli ultimi dieci anni tra le due formazioni in terra lombarda, solo gli aquilotti nel 2013 sono riusciti a segnare due reti (Ferrari e Bellomo) poi due 1-0, uno 0-0 e appunto la sfilza di pareggi di cui sopra.

Sarà l'incrocio numero 17, tutti confronti giocati in serie B. Il primo data al marzo del 1933 con le reti di Arella e Bermone e la rete di casa per Frisoni per il successo esterno. Bermone che andò a segno anche nel 1937 per la rete finale del 2-2. Vittoria di casa nel 1951 per 1-0 con autorete di Pozzo. Bertoni mandò in campo Chellini, Mocca, Bertoni II, Pramaggiore, Sgobbi, Macchi, Malavasi, Banci, Reddi, Pozzo e Frugali.