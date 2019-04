Lo Spezia irrompe in zona play-off, il Livorno scende in zona play-out

Carpi e Padova spacciati, il Brescia tiene a distanza il Verona.

La Spezia - La vittoria nel finale è preziosissima per lo Spezia, che guadagna due punti al Cittadella e tre al Perugia oltre a distanziare l’inseguitrice Salernitana. Ora gli aquilotti sono ottavi e in piena zona play-off. Giornata che arride al Crotone, che continua nella missione salvezza a scapito del Livorno che piomba in zona play-out. In vetta, il Verona non riesce a battere il Brescia e probabilmente abbandona la corsa alla promozione diretta. In coda, oltre al Carpi anche il Padova pare ormai spacciato.