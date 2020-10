Lo Spezia intenzionato a stoppare la partenza di Ferrer

La Spezia - Ferrer ceduto? Basta portare un'offerta in linea con la valutazione del ragazzo. Il messaggio che è stato recapitato al procuratore del calciatore spagnolo in queste ore è pressappoco questo. Nessuno viene trattenuto a forza dallo Spezia Calcio, ma serve un adeguato corrispettivo economico per il cartellino. Che per il 22enne di Martorell è una cifra a sei zeri. Torna in forte discussione la cessione del difensore alla Sampdoria, che si è mossa negli scorsi giorni con l'agente spagnolo del calciatore sperando di presentarsi allo Spezia a cose fatte. Ma trovando al momento, quando mancano 5 ore alla fine del periodo di calciomercato, la porta sbarrata da Meluso e Chisoli.

Il direttore tecnico aquilotto è rimasto a Milano dopo la partita di ieri sera, conta di portare in riva al golfo il portiere Provedel entro serata. Poi sarà vigile sulle dinamiche pazze delle ultime ore, ma con la prospettiva di chiudere con l'empolese il discorso entrate. Niente cessione di Ferrer, niente attaccante ulteriore dopo l'infortunio di Galabinov. Al massimo potrebbe esserci spazio per qualche cessione vista la rosa extra large, ma anche in questo caso saranno solo i movimenti dell'ultimo minuto a sbloccare eventuali situazioni.