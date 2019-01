Lo Spezia inizia come nessuno. Il Venezia non segna da 239'

La Spezia - Pronti, via ed è subito gol per lo Spezia. Le statistiche al giro di boa d'altro canto parlano chiaro: la truppa diretta da Marino è la squadra della Lega B 2018/19 che segna più gol di tutti nei primi 15’ di gara: 7 volte. Per il Venezia la pausa è servita anche per dissipare un po' di malumore per come è finito il 2018: la squadra allenata da Zenga, subentrato a sua volta a Vecchi, ha chiuso il girone di andata con due sconfitte consecutive, doppio 0-1 in casa dal Cosenza ed a Pescara, dunque non segna da 239’. L’ultima rete dei lagunari è stata siglata da Modolo al 31’ del match pareggiato 1-1 a Crotone il 16 dicembre scorso. Si contano quindi i residui 59’ di quella partita ed i restanti 180’ dei match persi entrambi 0-1 succitati.