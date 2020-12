Lo Spezia in visita a Pediatria nel giorno di Natale

La Spezia - Nonostante l’emergenza Covid-19, anche quest’anno lo Spezia Calcio non ha voluto far mancare la propria vicinanza ai piccoli ospiti ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia. Visita natalizia avvenuta rispettando i protocolli all’esterno della struttura ospedaliera, con l’augurio di rendere un po’ più sereno questo periodo di feste a chi non avrà la possibilità di viverlo in famiglia. Si ringrazia il personale medico e lo staff del reparto di Pediatria e Neonatologia per l’accoglienza ed il grande lavoro svolto.