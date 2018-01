Lo Spezia in serie A paga le metà di quello retrocesso

I pronostici per il girone di ritorno della cadetteria vedono Gallo e i suoi ragazzi più facilmente promossi che relegati. Palermo e Frosinone senza rivali. L'anno scorso di questi tempi la Spal costruì il suo miracolo.

La Spezia - Dire che ha sconvolto ogni pronostico sarebbe esagerato. Dire che è riuscito ad esprimere appieno il proprio potenziale, e anche qualcosa di più, è qualcosa che pensano anche i bookmakers. Le quote per la promozione dello Spezia in serie A stilate in vista del ritorno del campionato sabato prossimo piazzano la squadra di Fabio Gallo quantomeno tra quelle per cui la promozione in serie A è da considerarsi plausibile. Molto difficile, ma plausibile.

Con non molta fantasia, le quote della Snai ricalcano le posizioni di classifica con cui si è chiuso il girone d'andata, almeno per i primi posti. Palermo e Frosinone fanno campionato a parte, uniche per cui la promozione paga meno della permanenza in serie B. In particolare per i siciliani, il cui approdo in massima serie garantisce 1.50 volte la posta contro un altro anno in cadetteria a 2.35; ma lo stesso vale per i ciociari (1.60 contro 2.15). Seguono Bari e Empoli (2.50 per la promozione), Parma (2.75), Cremonese (4.25) e Cittadella (4.50). Lo Spezia è insieme al Venezia, quotate a 6.50, davanti a Carpi e Pescara (7.50), Salernitana (9.00), Avellino e Novara (10).



Aquilotti che quindi hanno virtualmente abbandonato quella terza fascia in cui erano stati inseriti in estate nei pronostici precampionato (QUI l'articolo). Nondimeno serve un girone di ritorno perfetto per andare su direttamente senza passare dai play-off, qualcosa che vale per tutte dalla Cremonese compresa in giù. Un mezzo miracolo insomma, come quello che ha compiuto la Spal l'anno scorso. Di questi tempi la vittoria del campionato da parte dei ferraresi pagava infatti 8 volte la posta: fortunato chi decise di dare fiducia a Semplici e ai suoi ragazzi. La promozione in serie A degli estensi era comunque già scesa a 2.75 volte la posta mentre quella del Benevento, che solo in seguito avrebbe conosciuto una crisi primaverile, si attestava a 3.00.

Tornando all'oggi, un primo risultato di certo i bianchi di Gallo e Andrissi sono riusciti a raggiungerlo. Sono gli ultimi dei quotati tra le possibili retrocesse. La caduta in serie C dello Spezia paga già 12 volte la posta, in pratica il doppio di quanto credito ottiene l'eventuale promozione. Se il 2018 ricomincerà come è finito il 2017 è facile che Terzi e compagni abbandonino l'elenco delle pericolanti entro poche settimane. E' questo dopotutto l'obiettivo minimo dichiarato fino ad oggi.