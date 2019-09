Lo Spezia in piazza, Angelozzi: "Ho un sogno da realizzare..."

La Spezia - Un dribbling al temporale da allerta gialla che sancisce la fine dell'estate. Come il miglior Bidaoui, la festa in piazza per la presentazione dello Spezia Calcio anticipa di poche ore il diluvio e segue la quarta partita ufficiale già disputata. Segue anche la giornata aquilotta del ritiro di Sarnano e un'altra presentazione abbozzata prima dell'amichevole contro la Sampdoria di un mese fa a cui avevano assistito in pochi fedelissimi. Ieri sera in Piazza Europa erano forse tre centinaia per la classica formula della sfilata sul palco a chiamata. Una formula che prende corpo grazie alla verve di Federico La Valle, a cui andrebbe fatto un monumento, che con il microfono in mano conferisce una carattere a tutto l'evento.

Gli ultras sono partiti da Piazza del Mercato per sfilare lungo le vie del centro con gli striscioni in testa al corteo e le bandiere all'aria. Sono circa la metà dei presenti in piazza, staccati dalle prime file per riuscire a mostrare i vessilli a chi sta sul palco. Peracchini fa gli onori di casa, poi si rivedono assieme il presidente Chisoli e il vice Corradino. Tocca a Guido Angelozzi: "Ho un sogno che vorrei realizzare con voi...". Non c'è bisogno di ulteriori chiarimenti, quel sogno non si nomina quasi più ma non è mai svanito. Grandi applausi per mister Italiano, che ha già conquistato la piazza solo con il modo in cui vive l'area tecnica, e per il suo staff (Catello Senatore ha un fan club tutto suo). Feste per i giocatori, tra cui mancano gli under 21 Gudjohnsen e Maggiore convocati dalle nazionali. Prima che i tuoni inizino a rullare da dietro i monti, tutti a casa.