Lo Spezia ha incassato più di 750mila euro dai biglietti del Picco

La Spezia - L'entusiasmo attorno alla squadra non sarà ai massimi storici, ma l'apporto dei tifosi rimane una voce importante per lo Spezia. Non abbastanza da costruirci sopra un bilancio virtuoso visti i costi attuali del calcio, anche in serie B, ma comunque notevoli. Nella stagione 18/19 gli incassi da stadio per Via Melara ammontavano a circa 765mila euro compresa la gara dei play-off contro il Cittadella. La partita più vista del campionato era stata quella contro il Pescara con 6.508 tra paganti e abbonati, seguita da Spezia-Foggia e Spezia-Livorno.