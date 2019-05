Lo Spezia ha due risultati su tre al 120esimo per passare il turno

La Spezia - E' la seconda volta che lo Spezia potrà giocare in casa il turno preliminare dei playoff di serie B. La sesta posizione in classifica offre agli aquilotti il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione per passare in semifinale. Basta quindi anche il pareggio ai ragazzi di Pasquale Marino, ma solo dopo i supplementari. In caso di segno "X" al novantesimo sono infatti previsti i classici due tempi di 15 minuti, ma niente rigori. Il Cittadella deve in pratica venire al "Picco" per vincere. Cosa che, purtroppo per lo Spezia, riuscì all'Avellino nel 2015. La partita finì 1-1 dopo i tempi regolamentari, poi i campani riuscirono a spuntarla grazie a un gol nei supplementari.