Lo Spezia ha corso meno, ma il pallone ha viaggiato benissimo

La Spezia - Sono 101,954 i chilometri percorsi dallo Spezia nella partita contro il Benevento. Si tratta del dato più basso della giornata e di uno dei più bassi in generale per gli aquilotti in questa stagione. Segno che la squadra non vive probabilmente uno dei momenti di maggiore brillantezza dal punto di vista fisico. E questo a dispetto del fatto che ci sia quasi tutta la rosa a disposizione in questo momento, quando in inverno c'erano stati punte di 12 o 13 indisponibili in alcune giornate. E' un campanello d'allarme, soprattutto contando che l'Atalanta, prossima avversaria, di chilometri ne ha macinati 116,020 ed è viceversa la più generosa del turno appena trascorso.

In compenso viene in soccorso un gioco che è sempre più affinato e produttivo. Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno fatto correre alla grande il pallone. Sono 556 i passaggi riusciti degli aquilotti contro il Benevento, schiacciato letteralmente nel possesso palla. Meglio ha fatto solo il Sassuolo (632) e a seguire i bianchi ecco Atalanta (507) e Roma (484). Tutte squadre che, in quando in giornata, strappano complimenti per la qualità del gioco. Brilla Ismajli per palloni giocati (78), mentre Ricci ne ha indirizzati ben 53 in avanti.