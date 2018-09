Lo Spezia ha abolito il pareggio da 14 partite consecutive

La Spezia - Tra vecchia e nuova stagione, Spezia senza pareggi da 14 partite ufficiali consecutive: in bilancio 5 vittorie e 9 sconfitte, con ultimo match nullo l’1-1 a Frosinone del 14 aprile scorso. Si conferma il brutto rapporto con i primi tempi in questo campionato: sei delle sette reti finora subite in campionato dalla squadra di Marino sono arrivati nella prima frazione di gioco. Sabato arriva il Carpi, una delle due squadre cadette 2018/19 che ha finora subito il maggior numero di rigori in cinque giornate: 3, come il Brescia.