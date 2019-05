Lo Spezia for Special pigliattutto e vola alle finali di Coverciano

La Spezia - Due belle vittorie dello Spezia for Special, che chiude in bellezza il torneo a 7 di Quarta Categoria - girone Emilia Romagna - preparandosi al meglio per le Finali Nazionali al Centro Federale di Coverciano, che si svolgeranno dal 21 al 23 Giugno. Nell’appuntamento conclusivo relativo alla 13a e alla 14a giornata (che laurea campione per il secondo anno consecutivo il Parma ‘A’ nel girone emiliano), la squadra di Francesco Moroni ottiene il massimo dei punti, battendo il Reggio Audace 4-1 e il Chievo Verona 8-4. Nella classifica finale, la squadra si piazza al quinto posto con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte: 54 gol fatti e 46 gol subiti.



Ci vuol poco a capire che è una giornata da vento in poppa per Lleshi e compagni Già nella sfida con i reggiani, dopo qualche minuto di equilibrio, trovano il pallino del gioco, dimostrando – come lo hanno fatto per tutta la stagione, ma in particolar modo nel girone di ritorno – un bel gioco di squadra e senso di appartenenza: binomio in cui ha permesso al tecnico di plasmare un gruppo forte e coeso.



Formazione Spezia-Reggio Audace 4-1: Coppola, Demontis (Tomulescu), Gemelli (Ammirati), Lombardo, Lleshi, Torriti, Tesconi (Raspolini); A disposizione: Manganellli - Reti: Lleshi (3) e Demontis



Partita a senso unico invece con il fanalino di coda Chievo Verona, dove il divario tecnico si è visto sin dai primi istanti.

Formazione Spezia – Chievo Verona 4-1: Coppola (Manganelli), Ammirati, Tomulescu (Gemelli), Lleshi (Tesconi), Torriti, Lombardo (Demontis),Raspolini) – Reti: Lleshi (3), Torriti (4) e Raspolini.