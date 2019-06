Lo Spezia for Special corre verso Coverciano

La Spezia - Prosegue a pieno regime la preparazione dello Spezia for Special di Francesco Moroni in vista della Fase Nazionale del torneo a 7 di Quarta Categoria “Special Cup 2019 sponsored by Olmedo”. La competizione sarà a gironi e verrà svolta a Coverciano da venerdì 21 e domenica 23 giugno.

Per la prima edizione, si è svolta nella sede della Lega Calcio a Milano, una cerimonia in grande stile , alla presenza del Presidente di Lega Serie A Gaetano Miccichè, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, il Direttore Generale della FIGC Marco Brunelli, l’Amministratore Delegato dell’Internazionale Giuseppe Marotta, il Vice Presidente dell’Udinese Calcio Stefano Campoccia e altri ancora.

Con l’entusiasmo che lo distinto durante il campionato e cioè il senso di appartenenza e bel gioco, lo compagine aquilotta suda e corre a Fossitermi, dove in questi ultimi allenamenti si sta vede un grande gruppo coeso pronto a dire la sua sui campi della vicina Toscana.

QUESTO L’INTERO ORGANICO IN PARTENZA – Giocatori (distribuiti anche i numeri si maglia)

PORTIERI: 1 Alessandro Coppola, 12 Giacomo Balbi - DIFENSORI: 13 Edoardo Ammirati, 5 Giuliano Gemelli, 4 Adrian Tomulescu, 3 Michele Demontis, 2 Giuseppe Lombardo, 6 Alex Malagò - CENTROCAMPISTI 11 Bryan Torriti, 10 Anton Lleshi, 8 Nicolò Bassi, 13 Leandro De Scalzi – ATTACCANTI: 7 Luca Tesconi, 9 Luca Raspolini.

ALLENATORE Francesco Moroni - VICE ALLENATORE Alessandro Bassi

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI Sandro Moroni - Claudio Demontis - Lucilla Geraci - Cristian Bertei ADDETTO STAMPA Salvatore Crisci





LE SQUADRE PARTECIPANTI QUARTA CATEGORIA

Juventus, Parma, Insuperabili R.A, Novara, Cremonese, Manfredonia, Bari, Albalonga, Benevento, Teramo e Spezia



LE SQUADRE PARTECIPANTI QUINTA CATEGORIA

Salernitana, Fermana, Albalonga, Bari, Juventus, Livorno, Entella, Novara



LE SQUADRE PARTECIPANTI SESTA CATEGORIA

Spal, Parma, Folgore Caratese, Insuperabili R.A., Speedy Sport