Lo Spezia for Special batte la Sampdoria con 12 reti

La Spezia - DODICI GOL RIFILATI ALLA SAMPDORIA nell’ultima giornata, 9 punti in classifica e secondo posto solitario alle spalle della battistrada Alessandria. Sono i numeri dello Spezia For Special, squadra di calcio a 7 con atleti diversamente abili, allenata da Francesco Moroni. Da ottobre scorso la formazione è impegnata nel torneo denominato “Quarta Categoria”; organizzato dalla FIGC, che sta riscuotendo un grande interessa sia al livello regionale che nazionale

Di questo progetto ci ha creduto lo Spezia Calcio, che onora i ragazzi di mister Moroni nel rappresentarli con il logo, il nome e la “discesa in campo” indossando le maglie ufficiali.

A livello di risultati, dopo la falsa partenza con la netta sconfitta per 7-2 con l’Alessandria, l’allenatore a saputo costruire di giornata in giornata un gruppo molto coeso, capace di riprendersi a suon di gol nelle successive tre partite: dalle goleada con Genoa (15-2) e Sampdoria (12-0) al 3-2 sulla Virtus Entella. Ciò ha permesso di chiudere al secondo posto il girone di andata e di prendere una grande ignizione di fiducia per la fase ascendente, dove l’obbiettivo è quello di concorrere per un posto nelle fasi finali. Tra i giocatori andati maggiormente a segno sono Anton Lleshi e Alessandro Sinceri.

“Abbiamo iniziato la preparazione con tanto entusiasmo già questa estate, sfidando il grande caldo – dice mister Moroni – di settimana in settimana, ho visto i ragazzi che non hanno avuto problemi nel diventare squadra, anche perché molti si conoscono e questo ha facilitato il mio compito. Devo dire però, che i miei giocatori si sono inseriti alla grande in questo progetto – poi conclude – per me come allenatore è una grande gioia allenarli”



LA CLASSFICA

Alessandria p. 12, Spezia 9, Sampdoria 6, Entella 3, Genoa 0



PROSSIMO TURNO (Molassana, campo Canova 10/2)

Sampdoria-Genoa (ore 10.00), Spezia-Alessandria (ore 10.45)





Questo l’organico dello Spezia For Special/Spezia Calcio



PRESIDENTE

Alessia Bonati



ALLENATORE

Francesco Moroni



ALLENATORE DEI PORTIERI

Francesco Pasini



DIRIGENTI

Cristian Bertei, Giancarlo Raffecca, Sandro Moroni, Lucilla Geraci, Alessandro Pasini Piero Bonati, Claudio Demontis



GIOCATORI

Ammirati Edoardo, Benvenuto Mario, Carrozzo Graziano, Coppola Alessandro, Crisci Salvatore, Demontis Michele, Lleshi Anton, Lombardo Giuseppe, Manganelli Luigi, Raspolini Luca, Romio Gennaro, Sinceri Alessandro, Strata Paolo, Tesconi Luca, Torriti Briyan, Tomulescu Adrian