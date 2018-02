Lo Spezia esce dalla zona play-out nel rendimento esterno

E sabato una vittoria contro il Venezia potrebbe significare entrare nei play-off.

La Spezia - I tre punti di Chiavari sono un piccolo traguardo raggiunto per lo Spezia edizione 2017/18. Per la prima volta dall'inizio del campionato infatti gli uomini di Fabio Gallo toccano la zona salvezza per quel che riguarda il rendimento esterno. Grazie alla rete di Giulio Maggiore divetano 10 i punti fatti in 13 uscite lontane dal Golfo dei Poeti: bottino che rimane piuttosto magro ma permette comunque di godere di un diciasettesimo posto. Per lunghi tratti i bianchi sono stati il fanalino di coda in questa speciale statistica.

Rimane questo il vero tallonce d'Achille dei bianchi, ma da lunedì sera alle spalle ci sono pur sempre Avellino, Brescia, Ternana, Cesena e la stessa Virtus Entella. E' pur vero che tutte queste hanno giocato una se non due partite in meno degli aquilotti in trasferta, ma il dato ha una doppia lettura: da un lato possono superare lo Spezia già dalla prossima giornata, dall'altro hanno tutte giocato più volte in casa. Per quel che riguarda Brescia ed Entella, addirittura due partite in più. E ancora: il Cesena, la ernana e le Rondinelle dovranno passare dal Picco in questo girone di ritorno.

E qui lo Spezia ha un rendimento da favola: 24 punti in 11 partite, in piena media promozione diretta. Solo Palermo e Empoli possono vantare un passo uguale o migliore ad oggi. La partita con il Venezia di sabato potrebbe rinsaldare questo primato, oltre che rilanciare Terzi e compagni in piena zona play-off.