Lo Spezia è su Sky fino al 2021

La Spezia - Abbonato al pomeriggio, con due brevi puntate in serale in occasione dei turni infrasettimanali. Questo il programma dello Spezia per quanto riguarda anticipi e posticipi tra la 5a e la 16a giornata d'andata della serie A 20/21. Le partite degli aquilotti saranno tutte trasmesse da Sky Sport tranne Napoli-Spezia, che inaugura il nuovo anno.



Programma

2020

5a - Domenica 25 ottobre PARMA-SPEZIA (ore 15) SKY

6a - Domenica 1° novembre SPEZIA-JUVENTUS (ore 15) SKY

7a - Domenica 7 novembre BENEVENTO-SPEZIA (ore 15) SKY

8a - Sabato 21 novembre SPEZIA-ATALANTA (ore 18) SKY

9a - Domenica 29 novembre CAGLIARI-SPEZIA (ore 18) SKY

10a - Sabato 5 dicembre SPEZIA-LAZIO (ore 15) SKY

11a - Sabato 12 dicembre CROTONE-SPEZIA (ore 15) SKY

12a - Mercoledì 16 dicembre SPEZIA-BOLOGNA (ore 20.45) SKY

13a - Domenica 20 dicembre INTER-SPEZIA (ore 15) SKY

14a - Mercoledì 23 dicembre SPEZIA-GENOA (ore 20.45) SKY

2021

15a - Domenica 3 gennaio SPEZIA-VERONA (ore 15) SKY

16a - Mercoledì 6 gennaio NAPOLI-SPEZIA (ore 18) DAZN